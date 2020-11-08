В Ленинградской области нашли труп путешественника в палатке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело с пробитой головой обнаружили в лесу. Мужчина направлялся на отдых недалеко от поселка Ягодное.

Через некоторое время он перестал выходить на связь. Тогда его супруга решила обратиться в полицию.

Обстоятельства произошедшего инцидента будут выяснять сотрудники правоохранительных органов, которые обнаружили мужчину в лесу. Они уже возбудили уголовное дело по факту данного инцидента.

Ранее в Петербурге 15-летний школьник попытался убить свою семью. Несовершеннолетний злоумышленник среди ночи порезал горло 6-летней сестры, а после выстрелил матери в висок из травматического пистолета и прострелил руку отцу.