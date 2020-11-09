Воробьев оценил новую набережную в Красногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил благоустройство набережной Павшинской Поймы в Красногорске и обсудил с жителями дальнейшие планы по развитию комфортной городской среды. Об этом сообщается в его Telegram-канале в понедельник, 9 ноября.

Работы на объекте начались в 2018 году.

«Для жителей организуют спуски к воде, беговую дорожку, проводят озеленение, устанавливают современное освещение. Все работы завершат уже к декабрю, — написал он.

Воробьев отметил, что всего с начала года в регионе благоустроили порядка 90 общественных зон, включая парки и набережные. По его словам, власти всегда опираются на мнение жителей.

«И наша задача — в каждом населенном пункте сделать места, где можно гулять, общаться и быть спокойным за ребенка», — заключил он.

Подмосковье второй год подряд лидирует в рейтинге Минстроя по качеству реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

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