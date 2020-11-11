Воробьев открыл самый протяженный участок ЦКАД

Самый протяженный участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) открыл губернатор Андрей Воробьев в Пушкинском городском округе. Об этом сообщается в его Telegram-канале в среду, 11 ноября.

По словам главы региона, третий пусковой участок ЦКАД протяженностью более 105 километров соединит М-11 и М-7 и станет центральным на международной транспортной магистрали «Европа - Западный Китай».

«ЦКАД — это серьезная транзитная магистраль, которая должна очень существенно разгрузить прилегающие дороги к Москве и, конечно, сделать более удобным передвижением для каждого человека», — отметил Воробьев.

Четырехполосная трасса проходит через такие подмосковные городские округа, как Солнечногорск, Щелково, Черноголовка, Дмитровский, Пушкинский и Богородский.

Для удобства водителей на участке предусмотрена особая система взимания платы «Свободный поток», которая исключает необходимость остановки для оплаты проезда, говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, четвертый участок Центральной кольцевой автомобильной дороги протяженностью порядка 100 километров планируется открыть до конца года.