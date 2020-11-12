Губернатор Подмосковья дал поручения после прорыва трубы с кипятком

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проконтролировать оказание необходимой медицинской помощи детям, пострадавшим в результате прорыва трубы городском округе Дзержинский. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в четверг, 12 ноября.

Воробьев поручил главе муниципалитета Людмиле Ивановой выехать в больницу, чтобы проведать ребят и пообщаться с их родителями.

Кроме того, заместителю председателя правительства региона Евгению Хромушину поручено разобраться в причинах произошедшего и оперативно ликвидировать последствия аварии. «Все виновные будут наказаны», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг стало известно, что четырех детей обожгло кипятком из-за прорыва трубы на улице Томилинская. По словам главного врача Московского областного центра охраны материнства и детства Татьяны Мельник, дети получили ожоги 10-15 процентов нижних конечностей, реанимационные мероприятия не потребовались.