Строительство более 200 домов началось в Подмосковье в 2020 году

Строительство 219 многоквартирных домов началось в Подмосковье с начала года, сообщил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 12 ноября.

«Для недопущения появления новых обманутых дольщиков и защите ипотечного кредитования, Главгосстройнадзор подписал соглашения с информационными платформами "ЦИАН", "ДомКлик", "Метр квадратный". Для информирования жителей ведомство предоставило информацию о благонадежности застройщиков», — рассказал Гарибян.

Общая строительная площадь составляет более 1,8 миллиона квадратных метров, уточнил он. В частности, в Подольске построят 43 многоквартирных дома, в Наро-Фоминском округе — 29, Ленинском округе — 19, Балашихе — 16.

В начале октября в регионе заработала информационная система регионального Фонда защиты прав дольщиков. На портале публикуется информация о долгостроях, проведении изыскательных работ, а также даты сдачи объектов в эксплуатацию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что власти будут вести каждый проблемный объект долевого строительства.