Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Российский суд освободил опального инвестора из США из-под ареста
Прическа в стиле 90-х самой красивой женщины в мире стала трендом в TikTok
Названы самые опасные передающиеся по наследству виды рака
Перечислено использованное Азербайджаном в Карабахе турецкое оружие
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Отец Анджелины Джоли призвал бороться за Дональда Трампа
Российского экс-чиновника обвинили в афере на 800 миллионов рублей
Познер заявил о «фашистских чертах» СССР
Российская стюардесса объяснила самые странные фразы членов экипажа
В центре Москвы прошла акция в поддержку Дзюбы
Новости партнеров

Строительство более 200 домов началось в Подмосковье в 2020 году

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Строительство 219 многоквартирных домов началось в Подмосковье с начала года, сообщил начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 12 ноября.

«Для недопущения появления новых обманутых дольщиков и защите ипотечного кредитования, Главгосстройнадзор подписал соглашения с информационными платформами "ЦИАН", "ДомКлик", "Метр квадратный". Для информирования жителей ведомство предоставило информацию о благонадежности застройщиков», — рассказал Гарибян.

Общая строительная площадь составляет более 1,8 миллиона квадратных метров, уточнил он. В частности, в Подольске построят 43 многоквартирных дома, в Наро-Фоминском округе — 29, Ленинском округе — 19, Балашихе — 16.

В начале октября в регионе заработала информационная система регионального Фонда защиты прав дольщиков. На портале публикуется информация о долгостроях, проведении изыскательных работ, а также даты сдачи объектов в эксплуатацию.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что власти будут вести каждый проблемный объект долевого строительства.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить