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Предприятия Подмосковья увеличат выпуск антибиотиков для лечения COVID–19

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Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Предприятия Подмосковья увеличивают выпуск антибиотиков, рекомендованных для лечения COVID–19, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева. Ее слова приводятся на сайте областного правительства в пятницу, 13 ноября.

«В условиях роста числа заболевших коронавирусной инфекцией растет потребность в препаратах для лечения этого заболевания», — говорится в сообщении.

По ее словам, уже в семь раз выросли объемы выпуска препаратов на предприятии в Серпухове. В частности, речь идет о «Азитромицине» и «Левофлоксацине», уточнила министр.

Зиновьева подчеркнула, что подмосковные компании одними из первых в России представили лекарства для лечения коронавирусной инфекции. «Сегодня на этих предприятиях рабочие совершают трудовой подвиг — сотрудники выходят работать в несколько смен, производственный процесс идет буквально круглосуточно», — заключила она.

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