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Начато расследование интервью принцессы Дианы об изменах в семье и депрессии

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Принцесса Диана
Принцесса Диана
Фото: Reuters

«Би-би-си» объявила о проведении нового внутреннего расследования обстоятельств, при которых журналист Мартин Башир в 1995 году взял знаменитое интервью у принцессы Дианы, рассказавшей тогда о крахе в семье, изменах и депрессии. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Корреспондента обвиняют в том, что он уговорил принцессу на интервью, разрушившее ее отношения с королевской семьей, в обмен на компромат на придворных. Впервые об этом заявили в 1996 году. Стало известно, что Башир показал Диане фальшивые выписки банковских счетов, из которых следовало, что люди из окружения принцессы рассказывают о подробностях ее жизни таблоидам и получают за это деньги. По результатам внутренней проверки «Би-би-си» выяснилось, что выписки действительно были поддельными — их изготовил по просьбе журналиста дизайнер Мэтт Уисслер, за что его уволили. В остальном стороны сошлись на том, что этот факт не повлиял на желание принцессы дать интервью.

Люди из окружения Дианы при этом отметили, что сначала принцесса была рада беседе с журналистом, однако уже после выхода интервью в эфир решила, что совершила ошибку.

В 2020 году брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер вновь заявил об обмане Мартина Башира и потребовал от «Би-би-си» провести новое расследование. Спенсер считает, что корпорация знала историю появления интервью и намеренно утаивала ее. Генеральный директор «Би-би-си» Тим Дэйви извинился за поступок с фальшивыми выписками и объявил о проведении большого независимого расследования.

Королевская семья не стала комментировать эти сообщения. Комментариев Башира по поводу расследования также нет.

В интервью журналисту в 1995 году принцесса Диана рассказала, что несчастлива в королевской семье. Она также призналась, что ее брак с принцем Чарльзом терпит крах — они не живут вместе и изменяют друг другу. Кроме того, принцесса рассказала о депрессии, приступах булимии и физическом вреде, который она причиняет себе. Интервью смотрели 23 миллиона человек. Спустя месяц Диана и Чарльз развелись.

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