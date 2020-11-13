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Депутат раскритиковал Познера за слова о «фашистских чертах» СССР

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Владимир Познер
Владимир Познер
Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global look

Депутат Госдумы от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Валерий Рашкин раскритиковал телеведущего Владимира Познера за слова о «фашистских чертах» СССР. Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Этот человек имел прекрасные должности, оплачиваемые и уважаемые, в советское время. Но сменилась конъюнктура, и он "переобулся" на лету, начал зарабатывать уже на антисоветчине, на охаивании своей Родины, своей истории. Ему где деньги, там и Родина. Он из категории людей-подонков», — заявил Рашкин.

По мнению депутата, Познер либо не может понять героизм и подвиги советских людей, либо намеренно фальсифицирует историю, потому что зарабатывает на этом. «Его выводы не только ненаучные, они подзаборные, площадные», — высказался он. При этом Рашкин отметил, что поведение журналиста в советское время сильно отличалось от нынешнего.

Кроме того, депутат от КПРФ пояснил, почему в СССР нельзя найти признаков фашизма. По его словам, фашизм — высшая стадия капитализма, а коммунизм абсолютно противоположен этому.

Ранее Владимир Познер заявил, что у СССР имелись фашистские черты. Журналист заявил, что в принципе опасается фашизма, однако считает, что Россия через это уже прошла.

Владимир Познер — 86-летний советский и российский журналист. Ведущий авторской программы «Познер» на Первом канале с 2008 года. Он стал известен широкой аудитории после телемостов между США и СССР в 1980-х годах. Имеет гражданство России, США и Франции.

Предыстория: Познер заявил о «фашистских чертах» СССР
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