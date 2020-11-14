Губернатор Подмосковья оценил вероятность отмены новогодних гуляний

Новогодние гуляния в Московской области отменять пока не планируется, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в субботу, 14 ноября.

«Москва и Подмосковье — разные территории и с точки зрения плотности, и с точки зрения природы. (...) Поэтому, как говорят в народе, поживем — увидим», — сказал Воробьев.

Глава региона призвал руководителей компаний не устраивать большие празднества в этом году по случаю нового года. «Все это риски потенциальные. Мы будем и дальше об этом говорить и просить, чтобы каждая компания имела голову на плечах и не устраивала какие-то шумные вечеринки», — сказал он.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин распорядился усилить ограничения Так, учащихся вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение, работа детских дневных лагерей и развлекательных центров приостановлена. Заведения общепита не могут теперь работать в ночное время. Кроме того, в Москве отменили новогодние гуляния.