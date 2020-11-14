На портале «Добродел» появились новые функции

На портале «Добродел» появилась возможность подать обращение и получить разъяснение по блокировке соцкарты жителя Подмосковья. О новых функциях сообщается на сайте областного правительства в субботу, 14 ноября.

«Те, кто считают необоснованной блокировку карты - в возрасте младше 65 лет и не имеющие хронических заболеваний, могут обратиться за разъяснениями на портал», — говорится в сообщении.

Специалисты проверят обоснованность блокировки и дадут разъяснения заявителю, либо разблокируют карту в случае ошибки.

Согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, с 11 по 29 ноября жители старше 65 лет не могут ездить по льготным тарифам на всех видах общественного транспорта. Данная мера была введена в связи с ростом числа новых случаев коронавируса в регионе.

За последние сутки в Подмосковье выявили 786 новых случаев COVID–19.