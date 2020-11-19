Российская ска-панк-группа «Гудтаймс» выступит в Москве после годового перерыва. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт состоится на площадке «ГлавClub Green Concert» 20 ноября. Коллектив выступит с новым альбомом «Классика», который вышел в начале ноября. Помимо этого, группа исполнит старые хиты. «Мы слишком долго не виделись, чтобы играть только новье. Будем рубить хиты, которые так ждут наши пупсики», — пообещал фронтмен «Гудтаймс» Артем Шаров.

Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте ultrapro.ru.

Группа «Гудтаймс» сформировалась в 2008 году. Всего в дискографии коллектива девять альбомов.