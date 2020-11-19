36 миллиардов рублей составила чистая прибыль «Газпром нефти» за 9 месяцев 2020

Чистая прибыль компании «Газпром нефть» за третий квартал увеличилась по сравнению со вторым почти на 27 процентов и достигла уровня 28 миллиардов рублей. По итогам 9 месяцев чистая прибыль компании составила 36 миллиардов рублей, выручка — 1 триллион 450 миллиардов рублей.

Это следует из консолидированных данных финансовой отчетности «Газпром нефти» по стандартам МСФО, которые опубликованы сегодня на официальном сайте компании. В пресс-службе «Газпром нефти» подчеркнули, что компания демонстрирует положительные финансовые результаты, сохраняет финансовую устойчивость и непрерывность всех производственных процессов в условиях продолжающегося негативного влияния макроэкономических факторов и пандемии COVID-19.

Постепенное восстановление мирового и внутреннего спроса на сырье, оптимизация затрат и меры по повышению эффективности позволили существенно улучшить финансовые показатели в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами и выйти на положительный свободный денежный поток, отметили в компании.

«Как мы и прогнозировали, в третьем квартале "Газпром нефть" улучшила финансовые показатели, показав рост чистой прибыли по сравнению со вторым кварталом. Мы сохраняем высокую дисциплину в отношении сокращения расходов и реализуем комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы компании в условиях низких цен и замедлившегося восстановления мирового спроса на нефть и нефтепродукты», — отметил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Добыча «Газпром нефтью» углеводородов за 9 месяцев 2020 года составила 72 миллиона тонн нефтяного эквивалента. Объем нефтепереработки превысил 30 миллионов тонн. В третьем квартале на фоне восстановления рыночного спроса компания увеличила объем переработки почти на 16 процентов по сравнению со вторым кварталом и на 24 процента нарастила объемы реализации автомобильного топлива.