Воробьев наградил медиков Щелковской больницы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил медицинских работников Щелковской областной больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в четверг, 19 ноября.

Воробьев вручил персоналу ордена Пирогова и медали Луки Крымского, которые вручаются за заслуги в борьбе с эпидемиями, за самоотверженность при оказании медицинской помощи.

«В непростой период пандемии коронавируса тяжелее всех приходится врачам и медсестрам, стоящим на передовой борьбы с коварной инфекцией», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, самое главное сейчас — сохранить в регионе оказание плановой медицинской помощи.

В апреле часть филиалов Щелковской больницы перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. Больница полностью обеспечена средствами индивидуальной защиты, запасом лекарственных и дезинфицирующих препаратов.