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Воробьев проверил модернизацию очистных сооружений в Щелково

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по модернизации очистных сооружений в Щелково. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона в четверг, 19 ноября.

«Пять лет назад здесь была ужасная ситуация, экологическая катастрофа и жители Щелково справедливо ругали и жаловались на то, что дышать было невозможно», — написал глава региона.

По его словам, в настоящий момент осуществляется первый этап реконструкции, работы планируется завершить до 2023 года.
Реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Экология».

18 ноября после модернизации были запущены Подольские очистные сооружения. В результате были созданы дополнительные мощности для подключения жилого фонда к очистным сооружениям.

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