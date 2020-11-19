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Анонсировано строительство скоростной дороги в Подмосковье

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Фото: Александр Полегенько / РИА Новости

Строительство четырехполосной скоростной дороги в Мытищах начнется в декабре, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Его слова пригодятся на сайте областного правительства в четверг, 19 ноября.

«Скоростная дорога длиной 16 километров соединит Дмитровское и Ярославское шоссе, а также улучшит транспортную доступность для более 850 тысяч жителей Подмосковья», — отметил Гержик.

По его словам, завершить строительство объекта планируется к 2024 году. Реализация проекта будет вестись в том числе за счет средств частных инвесторов, уточнил он.

По его словам, это один из первых крупных проектов в сфере дорожного строительства в России, который будет реализован по частной концессионной инициативе. Общая стоимость строительства составит не более 42 миллиардов рублей, добавил министр.

Дорога соединит Ярославское и Дмитровское шоссе, пропускная способность составит до 40 тысяч автомобилей в сутки, говорится в сообщении.


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