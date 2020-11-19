Названа самая стильная нация в Европе

Итальянцев признали самой стильной нацией в Европе. Результаты опроса модного ретейлера Farfetch, проведенные среди 14 тысяч жителей европейских стран, публикует Daily Star.

Второе место в получившемся списке заняли французы, третье — испанцы, четвертое — британцы. На пятом и шестом местах оказались жители Швеции и Дании соответственно.

Вслед за скандинавами последовали португальцы, которые заняли седьмое место, и немцы — восьмое место. На девятой позиции оказались норвежцы, десятку самых стильных замкнули финны.

Кроме того, исследование показало, как жители той или иной страны оценивают собственные модные вкусы. Выяснилось, что стильными себя считают 76 процентов поляков, в то время как среди лидеров рейтинга — итальянцев и французов — положительный ответ дали только 67 и 64 процента респондентов соответственно.

В феврале сайт знакомств BeautifulPeople признал ирландцев самой некрасивой нацией в мире: только шесть процентов всех пытавшихся зарегистрироваться мужчин из этой страны получили одобрение. Жительницы Ирландии, напротив, оказались на шестом месте среди пользователей портала с одобрением профилей в 35 процентов.