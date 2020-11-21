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В России изменили правила формирования аптечек в автомобилях

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Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В России изменили правила формирования аптечек в автомобилях: водители смогут сами укомплектовывать аптечку в соответствии с перечнем Минздрава. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 21 ноября.

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Так, с 1 января с автомобилистов снимается требование о покупке готовой аптечки. Водители смогут пополнять ее по мере необходимости.

Изменить состав автомобильной аптечки Минздрав предложил в августе, окончательные требования к ее комплектации утвердили 10 ноября. В частности, в обязательный набор первой помощи включили две медицинские маски, упаковку стерильных салфеток, пару медицинских перчаток. Обновленные требования предполагают отказ от бинтов малых размеров, стерильных бинтов и бактерицидных пластырей.

Аптечки, произведенные ранее, смогут использоваться и продаваться еще в течение пяти лет.

Сейчас состав автомобильной аптечки, утвержденный еще в 2009 году, среди прочего включает несколько видов стерильных и нестерильных бинтов, жгут, перевязочный пакет, устройство для искусственного дыхания. За отсутствие аптечки грозит штраф в размере 500 рублей.

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