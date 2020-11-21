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Подмосковные производители присоединились к конкурсу «Вкусы России»

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

25 подмосковных производителей примут участие в первом национальном конкурсе продуктов питания «Вкусы России».

«По количеству участников в конкурсе Подмосковье занимает второе место», — рассказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин.

19 ноября на сайте вкусыроссии.рф началось народное голосование за представленные на конкурсе продуктовые бренды, которое продлится до 2 декабря.

Всего в конкурсе представлены 508 производителей из 79 регионов. По итогам конкурса на сайте вкусыроссии.рф будет сформирован каталог региональных брендов. Кроме того, финалисты конкурса станут частью комплекса мероприятий Минсельхоза России по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания.

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