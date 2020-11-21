Диетолог рассказала о вредных после лечения антибиотиками продуктах

Диетолог и член союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич рассказала о продуктах, от которых лучше воздержаться после лечения антибиотиками. Ее слова передает издание «Аргументы и факты».

Как рассказала специалист, вредными в этот период могут быть грейпфруты, алкоголь, дрожжи и сахар. Они препятствуют правильному усвоению препаратов и могут спровоцировать тошноту, боль в животе, нарушение сердечного ритма, пояснила Ивашкевич. Кроме того, мучные изделия и сладости могут усугубить дрожжевую инфекцию, которая иногда возникает после лечения антибиотиками.

Вместо этого диетолог посоветовала включить в рацион квашеную капусту, шпинат, артишоки, цельнозерновые крупы, йогурты, кефир, термически обработанные фрукты и овощи, петрушку и облепиху. По ее словам, эти продукты являются натуральными пробиотиками и улучшают пищеварение.

В октябре эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что при лечении антибиотиками лучше исключить из рациона сладкие фрукты и еду, которая тяжело переваривается, а также жирные, жареные, соленые и маринованные блюда, копчености, колбасы, майонезы и натуральные фруктово-ягодные соки.