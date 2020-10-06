Россиянам назвали вредные при лечении антибиотиками продукты

При лечении антибиотиками лучше исключить из рациона сладкие фрукты и еду, которая тяжело переваривается. Об этом рассказала российский эндокринолог Зухра Павлова в своем Instagram.

Среди других вредных на терапии продуктов она назвала жирные, жареные, соленые и маринованные блюда, копчености, колбасы, майонезы и натуральные фруктово-ягодные соки. Павлова также рекомендовала ограничить употребление лука и чеснока.

Специалист посоветовала пить больше воды, поскольку при ее недостатке вредные продукты деятельности антибиотиков будут негативно влиять на организм. Она рекомендовала пить не менее полутора литров в день. Эндокринолог добавила, что нужно есть кисломолочные продукты, чтобы восстановить баланс микроорганизмов в кишечнике, но не добавлять к ним ягоды и варенье. Также важно есть растительную клетчатку — не менее 400-600 граммов овощей в сутки, при этом тщательно ее пережевывая, чтобы получить больше пользы из еды и наесться меньшим объемом.

Чтобы восстановить печень, стоит есть продукты с аминокислотой метионин, написала Павлова. Это вещество содержится в красной икре, некоторых видах рыбы, орехах, сырах, курице, индейке, говядине и баранине. Больше всего метионина в яичном порошке, а меньше всего в крупах.

Ранее сообщалось, что осенью для укрепления иммунитета надо есть чеснок, тыкву, помидоры и северные ягоды. Как рассказала член Национального общества нутрициологов и диетологов Анна Белоусова, в этих продуктах много витамина C и антиоксидантов, а также предшественник витамина A ликопин, который помогает организму в защите от вирусов и рака.