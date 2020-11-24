Воробьев проверил работу «ковидного» госпиталя в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу временного стационара для лечения пациентов с коронавирусом в Химках. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона во вторник, 24 ноября.

Госпиталь открылся на базе ФОКа на улице Мичурина.

«Здесь 354 инфекционные койки для больных коронавирусом, 18 из которых — реанимационные. Во время работ по перепрофилированию установлено все необходимое медоборудование и мебель, сантехника и душевые кабины, система экстренного вызова медработников», — отметил глава региона.

Сотрудникам Химкинской областной больницы Воробьев вручил государственные награды. Так, главврач Владислав Мирзонов получил почетное звание «Заслуженный врач России».

Воробьев напомнил, что временные «ковидные» госпитали открываются в регионе, чтобы избежать остановки плановой медицинской помощи.

Ранее губернатор сообщил, что всего в регионе планируется открыть 18-19 тысяч коек для пациентов с COVID–19.