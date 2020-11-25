Следовательницу наказали за слова «сама виновата» изнасилованной россиянке

В Оренбурге наказали следовательницу, которая заявила изнасилованной 16-летней школьнице, что она «сама виновата». Об этом сообщила глава отделения фонда «Сохраняя жизнь» Анна Межова на своей странице в Facebook.

По итогам служебной проверки после публикации в интернете сообщения о ненадлежащем поведении сотрудника Следственного комитета России (СКР) три должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, уточнил «Ленте.ру» представитель управления СКР по Оренбургской области Радик Галямов. По его словам, было выявлено неэтичное поведение следователя, а также три нарушения процессуального характера. Материалы доследственной проверки по факту преступления в отношении несовершеннолетней переданы в отдел по расследованию особо важных дел.

После изнасилования 16-летняя школьница с матерью обратились в региональное управление СКР. Старший следователь Надежда Воробейкина давила на потерпевшую, довела ее до слез и заявила ей, что она сама виновата, рассказала Межова изданию «Такие дела». По ее словам, следовательница заставила пострадавшую девочку написать, что все было по согласию, так как ее изнасиловал знакомый, усугубив тяжелое психологическое состояние ребенка.