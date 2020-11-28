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В США расширили способы смертной казни

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Фото: Sue Ogrocki / AP Photo

Министерство юстиции США внесло правки в нормы осуществления смертной казни, расширив их. Об этом пишет The Hill.

Теперь осужденных на федеральном уровне преступников местные власти смогут казнить не только путем смертельной инъекции, но и в газовой камере, на электрическом стуле или через расстрел.

Изменения вступят в силу 24 декабря.

Во всех штатах, где применяется смертная казнь, разрешены смертельные инъекции. Однако фармкомпании часто отказываются предоставлять правительству препараты для убийства, и некоторые штаты прибегают к альтернативным методам казни.

После неудачной казни в Оклахоме шесть лет назад тогдашний президент США Барак Обама приказал Министерству юстиции провести широкомасштабный анализ вопросов смертной казни и прав человека, связанных с смертельными инъекционными наркотиками.

В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах были наказаны путем лишения жизни более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей. В федеральных тюрьмах содержатся около 60 приговоренных к высшей мере наказания.

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