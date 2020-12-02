Девять подмосковных детских садов капитально отремонтируют в 2021 году

Капитальный ремонт девяти детских садов запланирован в Подмосковье в 2021 году, рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее слова пригодятся на сайте областного правительства в среду, 2 декабря.

По ее словам, на эти цели выделено почти 400 миллионов рублей. «Прежде всего, в программу по проведению капремонта включаются учреждения с высоким уровнем износа. В выбранных объектах обновят инженерные коммуникации, проведут отделочные работы», — уточнила она.

Каклюгина подчеркнула, что власти работают над тем, чтобы сделать все дошкольные учреждения комфортными и современными.

Ремонтные проведут в детских садов, расположенных в восьми городских округах: в Волоколамском, Дмитровском, Талдомском, Сергиево-Посадском округах, Звездном городке, Клину, Красноармейске и Серпухове. Работы проводится в рамках государственной программы «Образование Подмосковья».