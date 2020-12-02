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Воробьев назвал главную задачу цифровизации

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Андрей Воробьев
Андрей Воробьев
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Цифровизация призвана упростить и сделать комфортнее жизнь граждан, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе в совещания, посвященном организации центров управления регионами (ЦУР) в России. Об этом сообщает «ФедералПресс» в среду, 2 декабря.

«Главная задача цифры — делать жизнь людей комфортнее, а работу бизнеса проще. Внедряя цифровые решения в Подмосковье, мы смотрим в первую очередь, насколько они удобны и позволяют экономить ресурсы и время», — рассказал губернатор.

По его словам, в регионе в настоящий момент в электронной форме доступны почти 200 из 450 государственных и муниципальных услуг. Он высоко оценил эффективность работы Центра управления регионом.

«Каждую рабочую неделю мы начинаем с анализа обращений жителей, которые поступают через Центр управления регионом. Это позволило сократить количество жалоб в 2,3 раза – с 3,5 миллиона в 2018-м до 1,5 миллиона в 2019-м», — сообщил он.

В Подмосковье в 2018 году был открыт первый в России центр управления регионом.

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