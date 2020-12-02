Назван простой способ сэкономить при бронировании авиабилетов

Для выгодного приобретения авиабилетов или бронирования отелей необходимо отказаться от агрегаторов и онлайн-сервисов. К такому выводу пришли специалисты британской ассоциации потребителей Which?, сообщает портал Breaking Travel news.

Недавнее расследование организации показало, что один из простых способов сэкономить на перелете и проживании — бронировать авиабилеты или объект размещения напрямую через сайт компании или гостиницы.

Так, экспертами было выявлено, что во время пандемии некоторые компании не выходили на связь по поводу отмены бронирования и не возвращали клиентам деньги.

«Агрегаторы и онлайн-сервисы появились, чтобы давать людям возможность найти лучший вариант для перелета или проживания, однако наш опрос выявил их серьезные проблемы, включая нечестную политику возврата денежных средств и нежелательные административные сборы», — заявил редактор Which? Travel Рори Боланд (Rory Boland).

Он также отметил, что за исключением некоторых сервисов, клиенты остались недовольны работой агрегаторов. Ввиду этого, специалист призвал путешественников бронировать путешествия напрямую.

Ранее специалисты Which? назвали самый ненадежный сервис для бронирования путешествий. По результатам опроса экспертов Opodo оказался на последнем месте в рейтинге, набрав 45 баллов. В то же время агрегатор Netflights получил наивысший балл, и служба поддержки компании была также высоко оценена потребителями.

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