Появились подробности инцидента с задержанием пассажиров из Москвы в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка не подтвердила наличие взрывного устройства на борту самолета, прилетевшего из Москвы. Подробности инцидента с задержанием всех пассажиров российского авиалайнера передает ТАСС со ссылкой на подразделение полиции Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси.

Также представители спецслужб заявили, что в связи с расследованием инцидента были задержаны несколько других рейсов, однако сейчас аэропорт открыт.

Кроме того, в официальном аккаунте авиагавани в Twitter появилось сообщение о том, что сейчас все экстренные меры, введенные в связи с информацией о минировании самолета, отменены. Дополнительные наряды сотрудников служб безопасности покинули аэропорт Джона Кеннеди.

Ранее 7 декабря всех пассажиров авиарейса из Москвы задержали по прибытии в международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. После приземления их час не выпускали из самолета, потом выгнали на улицу, разбили на группы и проверяли с участием кинологической службы. Спустя три часа людям все еще не разрешали покинуть аэропорт.