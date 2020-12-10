Писатель Александр Иличевский во второй раз получил премию «Большая книга»

В Москве 10 декабря состоялась пятнадцатая церемония награждения лауреатов Национальной литературной премии «Большая книга». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место занял Александр Иличевский с романом «Чертеж Ньютона». Второе место досталось Тимуру Кибирову за книгу «Генерал и его семья», третье — Шамилю Идиатуллину за роман «Бывшая Ленина».

Приз читательских симпатий получил Михаил Елизаров за книгу «Земля».

В номинации «За вклад в литературу» был отмечен коллектив расформированной Роспечати.

В короткий список премии в этом году также вошли: Василий Авченко, Алексей Коровашко («Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»), Григорий Аросев, Евгений Кремчуков («Деление на ночь»), Ксения Букша («Чуров и Чурбанов»), Наталья Громова («Насквозь»), Алексей Макушинский («Предместья мысли. Философическая прогулка»), Дина Рубина («Наполеонов обоз»), Павел Селуков («Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы»), София Синицкая («Сияние „Жеможаха“»), Евгений Чижов («Собиратель рая»).

«Большая книга» — крупнейшая российская национальная премия, вторая по величине литературная награда в мире по размеру призового фонда после Нобелевской премии. Учреждена в 2005 году «Центром поддержки отечественной словесности».

Денежное содержание первой премии составляет три миллиона рублей, второй — 1,5 миллиона, третьей — один миллион.