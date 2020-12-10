Американский журнал Time назвал претендентов на звание «Человек года». Список кандидатов опубликован на сайте издания.

Авторы премии включили в список четырех претендентов. Ими стали американские политики Дональд Трамп и Джо Байден и инфекционист Энтони Фаучи. В шорт-лист также вошли медицинские работники, которые занимались спасением жизней людей во время пандемии коронавируса. Победителя объявят в пятницу.

Time объявляет «Человека года» с 1927 года. Издание выбирает одну персону или нескольких людей, которые оказали наибольшее влияние на страну и мир в течение 365 дней.

В 2019 году «Человеком года» по версии Time стала 16-летняя шведская школьница Грета Тунберг — активистка-эколог, которая стала одним из лидеров мирового экологического движения. Годом ранее авторы журнала присудили премию журналистам, подвергающимся гонениям за свои взгляды и расследования.