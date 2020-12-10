Три тысячи жителей Подмосковья получили новые профессии в рамках «WorldSkills»

Три тысячи жителей Московской области завершили обучение новым профессиям в рамках федеральной программы «WorldSkills Экспресс», рассказала министр образования региона Ирина Каклюгина. Ее цитирует РИАМО в четверг, 10 декабря.

«При участии 42 образовательных организаций региона реализуется федеральная программа "WorldSkills Экспресс" по обучению жителей, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции», — рассказала Каклюгина.

Она добавила, что всего четыре тысячи человек подали заявку на обучение по данной программе.

Все слушатели программы по окончании курсов сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, рассказала она. Выпускники получат документ, подтверждающий уровень профессиональных компетенций.

«Обучение проходит по востребованным в регионе направлениям: их выбор очень обширный, начиная от ветеринарии, заканчивая веб-дизайном», — отметила министр.

Обучение все участники программы проходят бесплатно.