Россиян научили выбирать искусственные елки

Эксперты Роскачества научили россиян выбирать искусственные елки и объяснили, на что нужно обращать внимание при покупке. Копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру». Специалисты указали, что если ель правильно выбрать и хранить, то она может прослужить десять лет.

Прежде всего важно смотреть на материал, из которого сделаны иголки. Для этого нужно провести рукой против них: иголки не должны выгибаться, ломаться и выпадать. Сам корпус нужно проверить на наличие трещин и разломов. «Лучше отдать предпочтение елкам с металлическим каркасом. Они прочнее тех, чей «ствол» сделан из пластика», — посоветовали в Роскачестве. Также стоит обратить внимание на то, когда была сделана ель: если ее произвели более пяти лет назад, от покупки стоит воздержаться: материал может стареть, и такая елка прослужит меньше.

Иногда елка может пахнуть. «Обычно все посторонние запахи быстро выветриваются, но если елка некачественная или слишком старая, то, скорее всего, запах никуда не денется», — предупредили специалисты. Перед использованием елку из ПВХ можно протереть тканью с небольшим количеством касторового масла.