Российские вирусологи оценили опасность более заразного штамма коронавируса

Российские вирусологи оценили опасность обнаруженного в Великобритании более заразного штамма коронавируса, который распространяется быстрее исходной формы. Об этом сообщает РБК.

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По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, никаких данных о новом типе вируса пока нет, поэтому информация о новом штамме может быть ошибочной. Она не исключила, что такие результаты были получены из-за недостатков систем тестирования, с которыми работают ученые Великобритании.

Попович добавила, что речь может идти и об умышленной дезинформации из-за низкой эффективности вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, чтобы якобы объяснить ее воздействие на организм. Она указала, что все мутации вируса были очень редкими и не влияли на его заразность.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что скорость развития болезни не играет роли для успешной вакцинации. По его словам, такой штамм может дойти до России, но «вести себя вирус будет точно так же». Специалист напомнил, что недавно похожий штамм обнаружили в Испании, откуда он мог попасть в Великобританию.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружили новый штамм коронавируса, распространяющегося быстрее исходной формы и легче передающегося от человека к человеку. При этом, по его словам, нет доказательств, что он смертоноснее уже известных штаммов или устойчив к вакцинам.

Спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро заявил, что, несмотря на высокий уровень заразности нового штамма, уровень опасности заболевания не меняется. По его словам, в приоритеты и способы борьбы с коронавирусом не планируется вносить радикальные изменения.