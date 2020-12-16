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В Подмосковье увеличилось производство сыра

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Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Порядка 54 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье в январе-ноябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло на 10 процентов. Об этом сообщает РИАМО в среду, 16 декабря.

«Сыры из Московской области вошли в число победителей на недавно состоявшемся Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Лидерство подмосковных сыров обусловлено качеством, разнообразием видов и сортов», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, в регионе производят более 200 сортов сыра, производством занимаются более 20 крупных предприятий и более 100 фермеров. Министр отметил, что власти региона заинтересованы в развитии этой отрасли.

Ранее Воскресенский выразил уверенность в том, что после запуска сырного кластера, работа над которым идет в Дмитровском городском округе, регион станет лидером по производству сыра в России.

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