Благотворительные организации за 2020 год недополучили 20-30 процентов пожертвований. О том, что россияне стали меньше жертвовать, сообщили в фондах «Жизнь», «Подсолнух», «Орби», «Живой», Русфонд, «Подари жизнь», передают «Известия».

Русфонд зафиксировал снижение сборов на помощь детям на 20 процентов, в фондах «Жизнь», «Подсолнух», «Орби» их объем также сократился на 20-25 процентов. По словам директора фонда «Подсолнух» Ирины Бакрадзе, заморожены большинство мероприятий, которые приносят пожертвования, например, благотворительные вечера в Театре имени Вахтангова. Потери в размере 30 процентов почувствовали в фонде «Живой».

У фонда «Дети-бабочки» кризис наступил летом, в июне-августе пожертвования физических лиц упали на 31,45 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также, чтобы сэкономить весной этого года, Русфонд уменьшил площадь рабочего офиса на 50 процентов, а фонд «Дети-бабочки» сократил пилотный проект «ЭКО для родителей детей-бабочек». «Процедура ЭКО дает возможность родить второго ребенка здоровым. Но, к сожалению, в 2020 году нам пришлось отказаться от этого проекта, так как он очень дорогостоящий», — подчеркнула основатель и председатель благотворительного фонда «Дети-бабочки» Алена Куратова.

Фонду «Живой» пришлось отказаться от обучения врачей, а также командировок, связанных с обменом опытом у коллег.

Ранее стало известно, что число россиян, которые экономят на еде, в третьем квартале 2020 года достигло рекорда. Количество тех, кто стал меньше тратить на еду, снизилось с 65 до 62 процентов.