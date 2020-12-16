Ирина Апексимова назвала самый сексуальный орган мужчины и женщины

Театральная актриса и режиссер Ирина Апексимова порассуждала о том, какой орган у мужчины и женщины является самым сексуальным. Своим мнением она поделилась в беседе с изданием «Известия».

В интервью с артисткой речь зашла о премьере трагедии Шекспира «Отелло» в театре на Таганке, где она сыграла главную женскую роль. Апексимова рассказала, что не пыталась сделать Дездемону сильной женщиной, но в итоге зритель видит ее персонажа именно такой.

Актриса высказала мнение, что важным мотивом шекспировской пьесы является история о том, что Отелло был влюблен, прежде всего, в мудрую женщину.

«Речь здесь не о физиологии, не о разнице в возрасте, а о других материях. Он влюбился именно в мозг», — заявила Апексимова. Она также добавила, что считает мозг «самым сексуальным органом» у женщины и мужчины.

Ирина Апексимова не только играет в театре на Таганке, но и является его руководителем с марта 2015 года. Премьера новой интерпретации трагедии Вильяма Шекспира прошла 5 декабря 2020 года.