Полицейские по ошибке арестовали невиновную голую женщину и попали на видео

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Полицейские в американском городе Чикаго, штат Иллинойс, по ошибке ворвались не в тот дом и арестовали голую женщину. На видео произошедшего обратило внимание издание New York Post.

Инцидент произошел в феврале 2019 года, но о видео стало известно только сейчас, в ходе судебного разбирательства между городскими властями и телекомпанией CBS Chicago. Телекомпания показала видео в эфире во вторник, 15 декабря.

На записи видно, как девять полицейских-мужчин при помощи тарана выламывают дверь 50-летней социальной работницы Анджанетт Янг (Anjanette Young) и арестовывают ее, в то время как женщина стоит обнаженная в своей гостиной.

В тот момент американка только вернулась со смены в больнице и переодевалась. На записи видно, что женщина 43 раза сказала полицейским, что они пришли не в тот дом.

Полицейские искали 23-летнего вооруженного преступника, и информатор ошибочно сообщил, что он живет по адресу Янг. На самом деле подозреваемый жил по соседству и никак не был связан с ней.

На записи видно, как сержант подходит к офицеру и говорит: «Давай выйдем, надо поговорить». После этого сержант извинился перед Янг и предложил ей починить входную дверь.

Женщина совместно с CBS Chicago подала заявление, чтобы получить запись с нательных камер полицейских, но отдел полиции отказались предоставить ее. Городские власти через федеральный суд потребовали запретить телеканалу показывать видео.

Городские адвокаты просили суд наложить санкции на Янг якобы за нарушение требования о конфиденциальности. Они заявили, что женщина добыла видеозапись для судебного процесса и передала ее сотрудникам телевидения.