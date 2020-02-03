Полиция приехала вместо скорой помощи и арестовала подростка с эпилепсией

Полицейские в американском городе Фресно, штат Калифорния, по ошибке приехали вместо врачей скорой помощи и арестовали подростка, у которого случился эпилептический припадок. Об этом сообщает издание Unilad.

16-летний сын Лурдес Понс (Lourdes Ponce) страдает аутизмом и эпилепсией. Американка отвела подростка к врачу, а после этого вместе с ним и дочерью зашла пообедать в ресторан быстрого питания. Юноша отошел в туалет, и там у него случился очередной эпилептический припадок.

Понс попросила дочь позвонить в службу спасения и вызвать скорую помощь. Вместо врачей по вызову прибыли полицейские и надели на подростка наручники. Американка потребовала остановить арест, но несмотря на ее попытки объяснить ситуацию, сотрудники полиции продолжили задержание и попытались посадить юношу в патрульную машину. В результате подросток запаниковал, и его стало тошнить.

Вместо того, чтобы помочь ребенку не захлебнуться рвотой, полицейские положили его на землю в наручниках. Они согласились отпустить его и передать медикам только после того, как Понс показала им справку от врача. Ребенка госпитализировали. По словам матери, он был сильно травмирован произошедшим.

Полицейские принесли юноше в больницу документ, который свидетельствует о том, что его отпустили, и он не будет арестован.

После произошедшего полиция Фресно выступила с заявлением, в котором говорилось, что будет проведено служебное расследование. «Мы изучим всю информацию, включая видео с нательных камер наших сотрудников», — сообщили в полиции. Подросток восстановился после произошедшего, когда его выпишут из больницы, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Великобритании женщину, заставившую дочь лечиться от несуществующей эпилепсии, приговорили к нескольким месяцам тюремного заключения. Жительница города Блэкпул, графство Ланкашир, чье имя не разглашается, с января 2012 года по январь 2016 год водила дочь к врачам, утверждая, что та страдает от эпилепсии, в итоге ребенку прописали таблетки, в которых в действительности она не нуждалась.

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