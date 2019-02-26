Мать годами водила здоровую дочь по врачам и угодила в тюрьму

В Великобритании женщину, заставившую дочь лечиться от несуществующей эпилепсии, приговорили к нескольким месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает издание Metro.

Жительница города Блэкпул, графство Ланкашир, чье имя не разглашается, с января 2012 года по январь 2016 год водила дочь к врачам, утверждая, что та страдает от эпилепсии. При этом никто, кроме 41-летней британки, никогда не замечал припадков и других проявлений болезни у девочки. В итоге ребенку прописали таблетки, в которых в действительности она не нуждалась. Девочка несколько раз лежала в больнице для наблюдения за ее состоянием и проходила компьютерную томографию.

Как только выяснилось, что ребенок не страдает от болезни, его забрали органы опеки. Прием всех ранее прописанных лекарств был отменен. По словам отца, после разлуки с матерью самооценка девочки значительно выросла.

Судья Грэм Ноулз (Graham Knowles) во время оглашения приговора отметил «непостижимость» поведения матери. «Вы использовали дочь как средство, чтобы получить желаемое, не думая о том, как это отразится на ней. Внимание и сочувствие, которое вам оказывали, подпитывало вашу самооценку», — отметил он. Женщину приговорили к восьми месяцам лишения свободы.

Британку уличали во вранье и в других случаях — она не раз говорила соседям, что становилась жертвой несуществующих преступлений. В январе 2016 года она пожаловалась полицейским, что ей шлют письма с угрозами. За ее домом установили наблюдение и увидели, как она сама подбросила себе на крыльцо письмо.

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