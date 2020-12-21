В России создадут аналог самого популярного приложения года

В России создадут аналог сервиса для видеосвязи Zoom, признанного одним из самых популярных приложений 2020 года, пишет РБК. Он будет рассчитан в основном на школьников.

По данным источников издания, запустить новый сервис собираются совместно Mail.ru Group и «Ростелеком». Предполагается, что он получит название «Сферум». В начале года планируется провести предварительное тестирование в 15 регионах России, а финальную версию представят до конца первого квартала.

Материалы по теме За гранью Массовые увольнения и раздача денег просто так — безумный прогноз на 2021 год Попросили остаться Российские миллиардеры годами уводили деньги в офшоры. Как этому хотят положить конец?

Новый сервис будет доступен на персональных компьютерах, а также через мобильное приложение. Он позволит проводить групповые видеоконференции до 100 участников. Каждый из них сможет виртуально «поднимать руку», а также включать демонстрацию экрана. Зарегистрироваться в «Сферуме» можно будет в том числе через персональную страницу в соцсети «Вконтакте» или аккаунт на «Госуслугах».

Также партнеры намерены участвовать в правительственном эксперименте по внедрению цифровой образовательной среды, рассчитанном до конца 2022 года. Его оператором выступит «Ростелеком». В середине декабря премьер-министр Михаил Мишустин выделил на реализацию проекта миллиард рублей из резервного фонда правительства.

Zoom был назван в числе наиболее популярных приложений 2020 года. Сервис занял четвертое место, уступив TikTok, Facebook и WhatsApp и опередив Instagramопрос проводился среди пользователей мобильных устройств как на iOS, так и на Android.