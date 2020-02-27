Названо самое популярное в мире приложение

Самым популярным приложением в мире назван сервис для создания коротких видео TikTok. Об этом сообщается в исследовании компании Sensor Tower.

В январе 2020 года TikTok установили 104,7 миллиона раз, что на 46 процентов большем, чем за аналогичный период прошлого года. При этом больше всего приложение скачивали пользователи из Индии (34,4 процента от общего числа) и Бразилии (10,4 процента).

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На втором месте в рейтинге оказалось приложение социальной сети Facebook. За месяц его скачали 61,9 миллиона раз, что на полтора процента больше, чем в январе 2019 года. Странами-лидерами по количеству установок приложения также стали Индия и Бразилия.

Третье место занял Instagram. Четвертое досталось платформе для обмена короткими видео Likee. Пятерку лидеров замкнуло приложение для обмена сообщения с прикрепленными фото и видео Snapchat.

В декабре 2019 года аналитическая компания App Annie назвала самые популярные приложения и игры прошедшего десятилетия. Лидерами списка самых скачиваемых приложений стали Facebook, Facebook Messenger и WhatsApp.

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