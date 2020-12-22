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Воробьев анонсировал многомиллиардные инвестиционные контракты в 2021 году

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Фото: страница Андрея Воробьева во «ВКонтакте»

Порядка триллиона рублей инвестиций привлекут в Подмосковье в следующем году, в 2020-м удалось привлечь свыше 580 миллиардов рублей.
Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев в интервью агентству РИА Новости.

В частности, планируется запуск производства кабельных сетей для летательных аппаратов и наземной техники в Дубне, строительство многофункционального техно-логистического парка в Подольске, рассказал он.

«С зарубежными компаниями дела обстоят немного сложнее. Но наш портфель инвестпроектов с иностранным участием на 2021 год — это порядка 60 проектов в промышленности, торговле, логистике и других отраслях на общую сумму около 60 миллиардов рублей», — отметил губернатор.

Также Воробьев сообщил, что переводить школьников на дистанционное обучение в следующем году на планируется. «Без экстренной необходимости мы бы не хотели лишний раз уходить в онлайн и лишать ребят возможности ходить в школу. И пока для этого предпосылок нет», — сказал он.

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