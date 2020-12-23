Инструктор закрыл своим телом уронившего боевую гранату новобранца

В Китае инструктор спас от гибели новобранца, который случайно уронил боевую гранату. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в середине декабря на полигоне Народной вооруженной милиции провинции Хэбэй. Неопытный боец на глазах инструктора Цуя Чэнляня выронил гранату, переведенную в боевое состояние. В результате она упала в считанных сантиметрах от его ног.

Цуй, не теряя ни секунды, перекинул новобранца через мешки с песком, прыгнул за ним следом и закрыл своим телом. За счет его быстрой реакции они успели скрыться за преградой до взрыва и не пострадали. Происшествие было снято на видео.

В 2019 году сообщалось, что в военном лагере в Таиланде старший сержант погиб от взрыва гранаты, спасая неопытного военнослужащего. Солдат по имени Канокпол сорвал чеку с гранаты, растерялся и не смог правильно бросить боеприпас. Взрыв произошел через пять секунд.