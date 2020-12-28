Ученые назвали способ восполнить нехватку гормона счастья в новогодние праздники. Об этом изданию «Известия» рассказали специалисты-биотехнологи.

По словам экспертов, одним из рычагов влияния на настроение может стать пища. Они советуют включить в меню белковые продукты, которые богаты триптофаном, аминокислотой-предшественником гормона счастья серотонина. Данного вещества много в сыре, рыбе и некоторых видах орехов. Отмечается, что для соблюдения баланса белковую пищу следует употреблять вместе с овощами, кроме картофеля и свеклы. Помимо этого, специалисты отмечают, что за праздничным столом необходимо избегать «тяжелых» блюд, чрезмерных порций и алкоголя.

Ранее российский врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков раскрыл россиянам способ быстро и правильно похудеть к Новому году. По мнению эксперта, при похудении следует уделять внимание не калоражу, а составу продуктов. «Если жиров в продукте мало, это не значит, что он полезен, — подчеркнул диетолог. — Не только от жиров все зависит. Человек никогда не жиреет от жиров, как и не зеленеет от зелени».