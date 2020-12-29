Раскрыт оборот нелегальных продаж алкоголя в интернете

Эксперты в области кибербезопасности из Group-IB раскрыли оборот «теневого» рынка продажи алкоголя в интернете. Данные опубликованы в пресс-релизе компании.

По информации аналитиков, за 2020 год оборот нелегальных алкозакупок составил 2,5 миллиарда рублей. Цифра практически не изменилась по сравнению с прошлым годом: специалисты связывают это с ограничениями из-за коронавируса, сокращением поставок на корпоративы, в небольшие питейные заведения и торговые точки.

При этом количество поисковых запросов на онлайн-покупку алкоголя заметно увеличилось. Во время пика первой волны коронавируса, в апреле 2020 года, число запросов «купить алкоголь с доставкой» выросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего же за последние 12 месяцев количество поисковых запросов на покупку алкоголя в интернете увеличилось почти вдвое. Причем чаще всего люди заказывали алкоголь исключительно для себя.

Аналитики из Group-IB также отметили тенденцию «переезда» площадок, которые нелегально торгуют алкоголем, в мессенджеры и соцсети. Например, в Instagram как минимум вдвое выросло число аккаунтов, торгующих алкоголем и дубликатами известных алкогольных марок. Примерно такая же ситуация происходит и в Telegram, где обнаружили более 50 активных каналов, авторы которых подпольно продают алкоголь. В некоторых группах даже используются чат-боты для обработки заказов.

«Несмотря на все принятые со стороны государства меры — блокировки и преследование нелегальной интернет-торговли алкоголем, алкодиллеры перевели свой бизнес в социальные сети и мессенджеры, где пока чувствуют себя абсолютно безнаказанно. Люди, оказавшиеся на удаленке или в самоизоляции привыкли покупать продукты и товары в интернете, хотя в случае с алкоголем они фактически покупают "кота в мешке" и рискуют своим здоровьем», — заявил заместитель генерального директора Group-IB по направлению Digital Risk Protection Андрей Бусаргин.

Ранее в Group-IB рассказали о мошенниках, которые нашли способ использовать Zoom для кражи денег с карт россиян. Злоумышленники регистрируются в сервисе и высылают на почту потенциальных жертв приглашения, заманивая жертв на опасные сайты.