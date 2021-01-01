Телеканал объяснил обрезанное изображение Путина в Новый год

Телеканал «Каскад» на своем официальном сайте объяснил некорректное изображение новогоднего видеообращения президента России Владимира Путина: картинка была обрезана в эфире из-за технического сбоя.

«В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны», — отмечено в сообщении.

Руководство телеканала принесло свои извинения зрителям.

В этом году Путин выступил с самым продолжительным новогодним обращением к россиянам. Глава государства подводил итоги года и поздравлял граждан в течение шести минут. Президент выразил признательность медикам и другим специалистам, которые борются с коронавирусом. В поздравлении Путин назвал Россию одной большой семьей.

Отдельно российский лидер отметил, что коронавирус еще не удалось полностью остановить, но борьба с ним продолжается.

Ранее самым продолжительным было новогоднее выступление Владимира Путина в 2013 году — 4,5 минуты. Тогда поздравление было записано в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения.