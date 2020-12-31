Новогоднее обращение Путина к россиянам стало самым продолжительным

Президент России Владимир Путин выступил с самым продолжительным новогодним обращением к россиянам. Как пишет «Коммерсантъ», глава государства подводил итоги года и поздравлял граждан в течение шести минут.

Первыми поздравление увидели россияне на Камчатке и Чукотке. Уходящий 2020 год, по словам Путина, был трудным, но жители страны с достоинством прошли его вместе, как и подобает единому народу. Президент выразил признательность медикам и другим специалистам, которые борются с коронавирусом. В поздравлении Путин назвал Россию одной большой семьей.

Отдельно Путин отметил, что коронавирус еще не удалось полностью остановить, но борьба с ним продолжается. «Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве», — сказал он.

Ранее самым продолжительным было новогоднее выступление Владимира Путина в 2013 году — 4,5 минуты. Тогда поздравление было записано в Хабаровске на встрече с пострадавшими от наводнения.