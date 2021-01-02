Россиянам перечислили ошибки при прогулке на морозе

Врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев раскрыл россиянам главные ошибки во время прогулки на морозе, увеличивающие риск заболевания. Их он перечислили в разговоре с «Аргументами и Фактами».

По его словам, на улице не нужно носить маску. «На улице мы находимся в движении, плюс дуновение ветра. Тут вопрос скученности и закрытых помещений не стоит, так что риск подцепить какую-либо инфекцию минимален», — объяснил доктор. Кроме того, при минусовой температуре маска быстро намокает из-за выдыхаемого теплого воздуха, «промораживается» и прилипает к лицу, отдавая холод.

Также Зайцев призвал жителей страны не обматывать шарфом все лицо. Так, им нужно закрывать части тела до подбородка, однако рот всегда следует оставлять открытым. Таким образом в шерстяном изделии не будут копиться вирусы и бактерии. Идеальным решением для прогулок на морозе он назвал специальные зимние балаклавы, которые предназначены для катания на снегоходах и горных лыжах.

На морозе не нужно часто и глубоко дышать — за этим следует пристально следить во время занятий зимним спортом. «Нос умеренно холодный воздух успевает подогреть, чтобы он подогретым попал в трахею и легкие. А если мы будем дышать интенсивно на холоде, причем речь вовсе не обязательно идет про трескучий мороз (минус 3 уже достаточно), то мы можем сбить функцию правильной обработки воздуха, и внутрь он пойдет уже холодным», — подчеркнул оториноларинголог.

Зайцев отсоветовал россиянам пить кофе, холодные напитки и любую газировку на улице в мороз. При этом жидкость необходима организму для восполнения запасов, которые выпариваются при потении, а также для согревания. Лучшим вариантом он назвал теплый несладкий чай. Помимо этого он призвал не устаривать полноценных обедов на улице, ограничившись небольшим перекусом.

В декабре главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников призвал серьезно относиться к выбору одежды для прогулки зимой, чтобы не нанести вред организму. По его словам, при активной прогулке или катании на лыжах нельзя одеваться слишком тепло. Он объяснил, что организму может стать жарко, начнется потоотделение, и если человек расстегнет слишком теплую куртку или развяжет шарф, он рискует переохладиться и заболеть. Также врач порекомендовал использовать солнцезащитные очки даже в зимнее время.