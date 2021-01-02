Врезавшийся в театр Вахтангова Merсedes угнали у жены хоккеиста Паршина

Автомобиль Merсedes , врезавшийся 31 декабря в здание театра имени Вахтангова в Москве, угнали у жены российского хоккеиста Дениса Паршина Елены. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Как рассказала Паршина, о ДТП она узнала за полчаса до Нового года. «Событие из области фантастики. Просто новогодний триллер! Я даже сначала думала, что это розыгрыш. Но сотрудники ГИБДД прислали фотографии автомобиля», — поделилась женщина. По ее словам, узнав об аварии, она и ее семья сразу вызвали полицию и написали заявление.

Материалы по теме Встретили с огоньком Разборки в стиле 90-х, таран театра Вахтангова и Дед Мороз-пироман: главные ЧП новогоднего праздника Праздник пришел Ограбление Деда Мороза, ночная стрельба и чудо на миллиард: как россияне встретили Новый год

Паршина отметила, что угнавший автомобиль человек принимал у нее машину на автомойке. Камеры видеонаблюдения сняли, как он выехал оттуда один. Однако, по информации полицейских, в момент аварии помимо него в Merсedes находились две девушки. 31 декабря молодой человек не отвечал на звонки. 1 января до угонщика дозвонились, после чего он признал вину, однако на следующий день стал все отрицать, добавила жена хоккеиста.

На данный момент разбитый автомобиль находится на спецстоянке. О задержании угонщика не сообщалось.

Авария произошла за час до Нового года на Арбате. Водитель не справился с управлением, автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в здание театра. После этого похитители бросили Mercedes и сбежали. По некоторым данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения.