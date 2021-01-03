Хорватия ударила по газовому господству России в Европе

Хорватия с 1 января 2021 года начала использовать терминал по приему сжиженного природного газа из США, ударив по газовому господству России в Европе. О начале работы объекта объявила компания LNG Hrvatska.

Терминал расположен на острове Крк. Первую партию СПГ с американского предприятия в Cove Point привез танкер Tristar Ruby. Уже 1 января он начал перегрузку сырья на судно-регазификатор LNG Croatia, которая продлится до 3 января. Платформа Gas Infrastructure Europe фиксирует поступление газа с LNG Croatia в европейскую газотранспортную систему с 1 января, пишет «Интерфакс». За первые сутки в систему поступило 4 миллиона кубометров газа.

Хорватия в 2019 году потребила всего около 2,9 миллиарда кубометров газа, при этом почти весь объем поставил «Газпром». Техническая мощность терминала на острове Крк составляет 2,6 миллиарда кубометров в год. Проект рассматривался как возможность для Хорватии стать газовым хабом для Центральной и Восточной Европы и обеспечить поставки топлива в соседние страны.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович в начале 2020 года говорил, что газ с терминала может пойти, например, в Венгрию, писало РИА Новости. Заинтересованность в проекте высказывал и Киев — глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон говорил, что СПГ-терминал на острове Крк дает дополнительную возможность для украинских трейдеров закупить топливо.