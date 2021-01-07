Американский флот начнет патрулирование в российской Арктике

Военно-морской флот (ВМФ) США начнет регулярное патрулирование вблизи российских берегов в Арктике, чтобы «препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере». Об этом заявил американский министр военно-морских сил Кеннет Брейтуэйт, пишет Breaking Defence.

В ходе телефонной конференции с журналистами министр заявил, что Вашингтону в ближайшие годы придется «действовать более настойчиво» в Арктике, чтобы оспорить как российские, так и, в меньшей степени, китайские претензии на Крайнем Севере.

Ранее в новом докладе военно-морских сил (ВМС) США Китай был назван главной угрозой для мирового господства американского флота. В качестве основных конкурентов в документе выделены России и Китай, однако именно Пекин, а не Москва описан как наибольшая причина для беспокойства.