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Американский флот начнет патрулирование в российской Арктике

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) США начнет регулярное патрулирование вблизи российских берегов в Арктике, чтобы «препятствовать наступлению Москвы на Крайнем Севере». Об этом заявил американский министр военно-морских сил Кеннет Брейтуэйт, пишет Breaking Defence.

В ходе телефонной конференции с журналистами министр заявил, что Вашингтону в ближайшие годы придется «действовать более настойчиво» в Арктике, чтобы оспорить как российские, так и, в меньшей степени, китайские претензии на Крайнем Севере.

Ранее в новом докладе военно-морских сил (ВМС) США Китай был назван главной угрозой для мирового господства американского флота. В качестве основных конкурентов в документе выделены России и Китай, однако именно Пекин, а не Москва описан как наибольшая причина для беспокойства.

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